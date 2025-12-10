Неизвестный залил серную кислоту лошадям в рот и сбежал в российском городе

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 декабря в городе Волжский. Как рассказала владелица конного клуба Ярослава Петренко, на территорию проник мужчина в перчатках и маске. Он заходил к лошадям по очереди и вливал в ротовую полость вещество, предположительно серную или азотную кислоту. Камеры наблюдения и прожекторы его не остановили, передает телеграм-канал Shot.