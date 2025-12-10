Неизвестный залил серную кислоту лошадям в рот и сбежал в российском городе

В Волжском Волгоградской области зафиксировано новое жестокое нападение на животных. По данным администрации детского клуба «У озера», ночью злоумышленник пробрался в конюшню и залил лошадям в рот едкую кислоту. Пострадали пять животных, один из них находится в критическом состоянии.
Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 декабря в городе Волжский. Как рассказала владелица конного клуба Ярослава Петренко, на территорию проник мужчина в перчатках и маске. Он заходил к лошадям по очереди и вливал в ротовую полость вещество, предположительно серную или азотную кислоту. Камеры наблюдения и прожекторы его не остановили, передает телеграм-канал Shot.
По словам хозяйки, сильнее всех пострадал один конь: у животного обожжены язык и пищевод, питание вводится через вену. Ещё четыре лошади получили ожоги меньшей тяжести и могут есть самостоятельно, но отказываются пить воду. На записи видно, как в момент атаки животные, испытывая болезненный шок, пытались отбиваться копытами — злоумышленник покинул стойло в полусогнутом состоянии.
Это уже второе нападение за год. Весной неизвестный проник в тот же клуб и ввёл двум лошадям автомобильную омывайку. Оба животных — Лавр и Султан — погибли. Тогда злоумышленнику удалось скрыться, оставив на месте шприц. Уголовное дело было возбуждено, но подозреваемого не задержали.
Петренко предполагает, что нападения связаны с конфликтом с конкурентом, владеющим другим конным клубом. По её словам, мужчина давно добивается участка под организацию филиала и воспринимает животных как источник дохода, а не как подопечных.
В клубе «У озера» содержатся спасённые лошади, выкупленные из тяжёлых условий и восстановленные усилиями сотрудников. Следственные органы выясняют обстоятельства нового эпизода.
