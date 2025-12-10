По Омской области расползается бешенство: вирус нашли в Омске и еще трех районах

Отметим, ситуация с бешенством в Омской области усложнилась осенью 2025 года. Только в Омском районе с начала сентября это девятый случай. Смертельный вирус также находили в Калачинском (несколько случаев), тюкалинском, Нижнеомском, Черлакском и Павлоградском районах.