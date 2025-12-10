По Омской области расползается бешенство: вирус нашли в Омске и еще трех районах

Так, новые случаи заболевания животных бешенством обнаружили на улице Инженерной в Кировском административном округе Омска; селе Новотроицк Нижнеомского района; поселке Андреевский Омского района (здесь уже находили бешенство осенью); а также городе Тюкалинске.
Во всех эпизоотических очагах и на прилегающих территориях вводится карантин сроком на два месяца — до 8 февраля 2026 года. До этой даты будут проводиться мероприятия для недопущения распространения инфекции.
Отметим, ситуация с бешенством в Омской области усложнилась осенью 2025 года. Только в Омском районе с начала сентября это девятый случай. Смертельный вирус также находили в Калачинском (несколько случаев), тюкалинском, Нижнеомском, Черлакском и Павлоградском районах.