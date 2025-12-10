Объявлен розыск скрывшегося после серьезного ДТП на трассе Тюмень-Омск

«Предварительно установлено, что неустановленный водитель, предположительно большегрузного автомобиля, двигаясь по автодороге “Тюмень-Омск”, в районе 596 километра допустил столкновение с автомобилем “Лада Веста” под управлением мужчины 2000 года рождения, который после столкновения съехал в кювет, после чего водитель большегруза скрылся с места происшествия», — поясняется в официальной публикации.
Уточняется, что 25-летнему водителю, находившемуся за рулем «Лады», потребовалась медицинская помощь, тяжесть и характер полученных им травм не раскрываются.
Напомним, в начале декабря 2025 года объявлялось о розыске автомобилиста, скрывшегося после наезда на пешехода в Черлаке. В свою очередь, о серьезном ДТП с участием большегруза на указанной трассе в последний раз сообщалось в конце ноября 2025 года: тогда речь шла о последствиях «Заноса» фуры, водитель которой пострадал.