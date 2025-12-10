В Новосибирске за утро произошло два ДТП на мостах

В Новосибирске утро 10 декабря началось с серьезных транспортных затруднений. Две автомобильные аварии случились в период с 8 до 10 утра на Октябрьском и Бугринском мостах. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «ACT54».
Так, седаны Mitsubishi Lancer и Toyota Premio, попавшие в аварию на Октябрьском мосту, заблокировали две полосы для транспорта, направляющегося к правому берегу.
На подъезде к Бугринскому мосту произошло столкновение между автомобилем Infiniti и автобусом ПАЗ, что создало затруднения в движении в сторону левого берега.