Европа столкнулась с большими проблемами из-за Украины: почему ЕС так сильно хочет изъять российские активы

План Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины превратился в одну из самых острых тем за 2025 год в целом, что также спровоцировало и разногласия внутри самого объединения. Несмотря на политическое давление и стремление ускорить процесс, сделать это не так просто, так как есть определенные правовые механизмы и Бельгия, на территории которой и находятся активы, особенно не хочет брать на себя риски. Что в целом сейчас происходит вокруг российских активов и почему Европа так сильно стремится их получить — в материале URA.RU.