Боцман из Владивостока и его знакомый ответят в суде за контрабанду сигарет

Товар был предназначен для перепродажи покупателям в центральных регионах России.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о контрабанде табачной продукции и передали материалы для рассмотрения в суд. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По версии следствия, контрабанду осуществлял 57-летний житель Приморского края. Мужчина работал боцманом на теплоходе. Во время рейса в одну из стран Юго-Восточной Азии он незаконно переместил партию табачных изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Следователи установили, что боцман действовал по предварительному сговору со своим 55-летним знакомым. Знакомый прибыл в порт, чтобы принять контрабандный груз и передать вознаграждение за его доставку.

На допросе заказчик табачной продукции сообщил сотрудникам транспортной полиции, что ранее уже приобретал иностранные сигареты у знакомых моряков. По его словам, он отправлял товар покупателям в центральные регионы России.

За незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере по ч. 1 ст. 226.1 предусмотрен штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (либо в размере дохода за период от одного до трёх лет), либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с возможным дополнительным штрафом и ограничением свободы.

Изъятые сигареты приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства.