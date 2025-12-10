Боцман из Владивостока и его знакомый ответят в суде за контрабанду сигарет

За незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере по ч. 1 ст. 226.1 предусмотрен штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (либо в размере дохода за период от одного до трёх лет), либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с возможным дополнительным штрафом и ограничением свободы.