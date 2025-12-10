Долина прошла политологическую экспертизу

В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. Из-за действий мошенников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной. Тем временем покупатель квартиры — Полина Лурье — осталась без денег (112 млн рублей) и квартиры. Разбирательство продолжается.