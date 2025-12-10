Ричмонд
Долина прошла политологическую экспертизу

Российская певица Лариса Долина прошла политологическую экспертизу в ходе расследования уголовного дела о продаже ее квартиры. Это следует из материалов дела.

«В рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза», — указано в документе. Текст приводит ТАСС.

Тем временем 9 декабря стало известно о том, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она была проведена также в рамках расследования.

В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. Из-за действий мошенников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной. Тем временем покупатель квартиры — Полина Лурье — осталась без денег (112 млн рублей) и квартиры. Разбирательство продолжается.