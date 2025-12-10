Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад

«Обратившаяся утверждает, что встала в специализированную очередь еще в 2019 году. Спустя несколько лет ожидания квартиры девушке сообщили, что ее документы утеряны», — рассказали в СК.
После многочисленных обращений в различные инстанции ее вновь включили в соответствующие списки, но ее права на получение жилья так и не реализовали. Также квартиру не предоставили и сестре этой девушки.
СК по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.