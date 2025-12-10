Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении положенного жилья сестрам-сиротам из Крыма. Обращение жительница села Яркое Поле опубликовала в соцсетях, сообщили в Информационном центре СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Обратившаяся утверждает, что встала в специализированную очередь еще в 2019 году. Спустя несколько лет ожидания квартиры девушке сообщили, что ее документы утеряны», — рассказали в СК.

После многочисленных обращений в различные инстанции ее вновь включили в соответствующие списки, но ее права на получение жилья так и не реализовали. Также квартиру не предоставили и сестре этой девушки.

СК по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.