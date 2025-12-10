Глава СКР ждет доклад о ходе расследования дела по факту необеспечения жительницы Губахи лекарствами

Ранее в приемную главы СКР в социальной сети обратилась жительница Губахи, которая пожаловалась на нарушение права ее 16-летней дочери, являющейся инвалидом, на качественное медицинское обеспечение. По ее словам, в октябре 2025 года девушке был назначен регулярный прием лекарственных препаратов. Однако до настоящего времени необходимые медикаменты ею не получены, а в проведении необходимых исследований отказано. В связи с этим часть лекарств мать вынуждена покупать самостоятельно. Обращения женщины в различные инстанции результатов не принесли.