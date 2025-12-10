В Конгресс внесен законопроект о выходе США из НАТО

В начале года президент США Дональд Трамп потребовал от государств — членов НАТО существенного увеличения их военных расходов. По мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, такая инициатива может быть использована как основание для возможного выхода Соединенных Штатов из альянса либо для отказа Вашингтона от выполнения союзнических обязательств по защите партнеров в случае вооруженного нападения. Об этом сообщало издание «Ридус».