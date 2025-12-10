Ричмонд
В Конгресс внесен законопроект о выходе США из НАТО

НАТО — пережиток холодной войны, заявил Масси.

«Соединенным Штатам следует выйти из НАТО и использовать эти деньги на оборону нашей страны, а не социалистических государств. Сегодня я внес законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО», — заявил Масси в соцсети X. Он также назвал НАТО пережитком холодной войны.

В начале года президент США Дональд Трамп потребовал от государств — членов НАТО существенного увеличения их военных расходов. По мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, такая инициатива может быть использована как основание для возможного выхода Соединенных Штатов из альянса либо для отказа Вашингтона от выполнения союзнических обязательств по защите партнеров в случае вооруженного нападения. Об этом сообщало издание «Ридус».

