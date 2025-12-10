Председатель СК затребовал доклад о нарушении прав школьников в Ангарске

В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 была снижена температура в 1546 домах и 121 социальном учреждении. Благо, последствия уже почти устранили, тепло, наконец, вернулось в город. Однако сейчас стало известно, что председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав школьников.
— В соцсетях сообщается о нарушении прав учеников нескольких школ. В декабре текущего года на одной из телплоэлектростанций произошла авария, повлекшая прекращение теплоснабжения образовательных учреждений. До настоящего времени подача отопления не восстановлена, температура в помещениях не соответствует установленным нормам, — говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, в это время некоторые школы все еще находятся на дистанционном обучении из-за низкой температуры в классах. Детские сады работают в прежнем режиме.
