Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель СК затребовал доклад о нарушении прав школьников в Ангарске

Из-за аварии на ТЭЦ была снижена температура в соцучреждениях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9 была снижена температура в 1546 домах и 121 социальном учреждении. Благо, последствия уже почти устранили, тепло, наконец, вернулось в город. Однако сейчас стало известно, что председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав школьников.

— В соцсетях сообщается о нарушении прав учеников нескольких школ. В декабре текущего года на одной из телплоэлектростанций произошла авария, повлекшая прекращение теплоснабжения образовательных учреждений. До настоящего времени подача отопления не восстановлена, температура в помещениях не соответствует установленным нормам, — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, в это время некоторые школы все еще находятся на дистанционном обучении из-за низкой температуры в классах. Детские сады работают в прежнем режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение силой 3,8 балла произошло в Иркутской области 10 декабря.