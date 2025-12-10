Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 20 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в среду, 10 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

— 16 БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Московского региона, — передает Telegram-канал Минобороны.

9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе отразили атаку беспилотников ВСУ. Так, два дрона были перехвачены в воздушном пространстве Чечни, а еще один — над территорией соседней республики.

6 декабря появилась информация, что беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания был виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый».

