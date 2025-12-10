Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 20 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило МО РФ в среду.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, 16 БПЛА сбито над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Московского региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше