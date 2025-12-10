ПВО ночью сбила 20 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 16 БПЛА сбито над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Московского региона.
