Владелец конного клуба в Волгоградской области истребил лошадей конкурентов

В Волгоградской области владелец одного из конных клубов подозревается в серии жестоких нападений на лошадей конкурентов. Об этом сообщает «112». По данным источника, пострадали животные, принадлежащие клубу «У Озера» в Волжском.
Отмечается, что в апреле неизвестный проник на территорию ипподрома и ввел двум лошадям смертельное вещество. Животные по кличкам Лавр и Султан погибли после уколов, сделанных прямо в стойле.
По словам представителей клуба, на прошедших выходных злоумышленник снова проник на территорию и влил в пасти пяти лошадям агрессивную жидкость. Трое животных находятся в тяжелом состоянии, на все действия нападавшему, как утверждают очевидцы, потребовалось около восьми минут.
Пострадавшая сторона заявила, что личность возможного преступника была установлена после первого инцидента. По их словам, им оказался владелец соседнего конного клуба, с которым возник конфликт из-за аренды земельного участка. Они утверждают, что дело затягивается, а нападения на животных продолжаются, передает Telegram-канал.
