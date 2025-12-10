В Новосибирске суд вынес новый приговор экс-главе «Метро МиР» Александру Мысику

По второму эпизоду — предъявлению к оплате документов на поставку песка на общую сумму более 400 миллионов рублей за счёт бюджетов — суд оправдал Мысика. Было установлено, что государство и муниципалитет не несли расходы по добыче и поставке песка; затраты легли на МУП «УЗСПТС», и документы о стоимости соответствовали федеральным сметным нормам.