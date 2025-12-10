В Новосибирске суд вынес новый приговор экс-главе «Метро МиР» Александру Мысику

Дзержинский районный суд Новосибирска 9 декабря 2025 года вынес приговор, по которому экс-руководителю назначено условное наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы с таким же испытательным сроком.
Суд установил, что в 2019 году Мысик, занимая пост директора МУП «УЗСПТС» (ранее МП «Метро МиР»), без необходимых разрешений заключил договоры на дноуглубительные работы на реке Обь и возведение временной защитной перемычки. Работы выполняли сторонние организации, а их стоимость в сумме почти 38,7 миллионов рублей была оплачена за счёт средств предприятия. Суд признал это превышением должностных полномочий.
Кроме того, в 2021 году Мысик дал указание подчинённым извлечь из гидротехнического сооружения песок, находящийся в государственной собственности, и передать его другой компании для строительства дорог инфраструктуры «Сибирь Арены». Это действие нанесло ущерб государству на 7,56 миллионов рублей.
«В ходе судебного рассмотрения дела подсудимый виновным себя признал частично, утверждая, что в результате его действий был причинён ущерб на сумму около полутора миллионов рублей, причинение ущерба в большем размере не признал», — говорится в сообщении суда.
По второму эпизоду — предъявлению к оплате документов на поставку песка на общую сумму более 400 миллионов рублей за счёт бюджетов — суд оправдал Мысика. Было установлено, что государство и муниципалитет не несли расходы по добыче и поставке песка; затраты легли на МУП «УЗСПТС», и документы о стоимости соответствовали федеральным сметным нормам.
Экс-руководителю назначено условное наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.