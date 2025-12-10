В Омской области водитель фуры скрылся после ДТП с пострадавшим

В Омской области разыскивают водителя большегруза, который скрылся после серьёзного ДТП на трассе «Тюмень-Омск». Авария произошла вчера около 17:30 в районе 596-го километра.
По предварительным данным, неустановленный водитель фуры столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 24-летнего мужчины. После удара легковушка вылетела в кювет, а водитель грузовика уехал с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Полиция просит откликнуться всех, кто располагает информацией об аварии или о водителе большегруза. Позвонить можно по телефонам: 79−35−04 или 102.