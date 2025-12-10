Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области водитель фуры скрылся после ДТП с пострадавшим

Сейчас виновника ДТП ищет полиция.

Источник: Om1 Омск

В Омской области разыскивают водителя большегруза, который скрылся после серьёзного ДТП на трассе «Тюмень-Омск». Авария произошла вчера около 17:30 в районе 596-го километра.

По предварительным данным, неустановленный водитель фуры столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 24-летнего мужчины. После удара легковушка вылетела в кювет, а водитель грузовика уехал с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Полиция просит откликнуться всех, кто располагает информацией об аварии или о водителе большегруза. Позвонить можно по телефонам: 79−35−04 или 102.