Сторож поджег в Хасанском округе территорию, которую лично охранял

В группе добровольной пожарной дружины Хасанского муниципального округа «Меловой период» идёт активная переписка. Зима на юге края достаточно сухая, при небольшом количестве снега незащищёнными от огня остаются сопки и долины. По словам огнеборцев, причиной возгораний становится человек. Среди поджигателей — загулявшие в лесу отдыхающие, бунтующие подростки и даже ответственные лица.
Как рассказывают сотрудники «Мелового периода», только на юге округа прошедшей осенью было ликвидировано три крупных пожара. Так, в ноябре стена огня шла от Бамбурово до Славянки, пожарным расчётам удалось справиться с возгоранием за двое суток. Часто полыхал центр и север Хасана.
С наступившей зимой забот у огнеборцев не убавилось. На днях огненный вихрь взметнулся над бывшим посёлком Маячная. Населённый пункт люди давно покинули, однако остался сторож, охраняющий частную территорию в несколько строений.
«Сразу за участком растёт высокий камыш. И когда сильный северо-западный ветер подул в противоположном направлении, вероятно, сторож решил пустить пал, избавляясь от растительности. Причём, поджигал два раза. Выезжали, тушили пожар, сгорело 32 гектара. Однако, скорее всего, за это деяние никто не ответит, нет фото и видеофиксации поджога», — поделился председатель «Мелового периода», старший пожарный Краскинской группы Хасанской ПХС Спартак Башаров.
Пожароопасный период по краю отменён, отдыхающие спокойно жарят на природе шашлыки.
«Искры от мангала, перелетая через островки снега и льда, цепляют траву, и всё вокруг разгорается. Люди выпившие, ничего не замечают, уезжают из пепелища, как ни в чём не бывало. Одному из нарушителей не повезло — человек на месте отдыха обронил паспорт, по которому его быстро нашли. Госпожарнадзор передал дело в суд», — вспоминает Башаров прошлогоднюю историю.
Новогоднее время — самое напряжённое. Где полыхнёт от фейерверков — можно только гадать. В чёрном списке — село Краскино. На памяти случай, как ошалевшие подростки угнали у родителей автомобиль и поехали «расстреливать» сухую траву.
В целом, итоги года у добровольцев довольно позитивные. С созданием новой ПХС (пожарно-химической станции), новым оборудованием мониторинг за возгораниями усилился, постоянно в действии дежурная бригада. К ЧП активно подключается Лесохрана.
Медленно, но верно растёт самосознание людей. «Ни разу за год не горел парк “Хасанский”!» — удивились пожарные. К слову, снег в Приморье прогнозируется на будущие выходные. Вероятность снегопада согласно расчётам — более 50%. Прогноз уточняется.