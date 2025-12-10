Сторож поджег в Хасанском округе территорию, которую лично охранял

«Искры от мангала, перелетая через островки снега и льда, цепляют траву, и всё вокруг разгорается. Люди выпившие, ничего не замечают, уезжают из пепелища, как ни в чём не бывало. Одному из нарушителей не повезло — человек на месте отдыха обронил паспорт, по которому его быстро нашли. Госпожарнадзор передал дело в суд», — вспоминает Башаров прошлогоднюю историю.