Стало известно, что силовики вышли на крупную ОПГ в российском городе

Обыски прошли по местам проживания и работы более чем 10 человек. Все они рассматриваются как участники структуры под руководством Дубровских, которого следствие считает приближенным к Варосяну. В ходе мероприятий обнаружены запрещенные и изъятые из свободного оборота предметы. Проверяется их происхождение и роль в уголовных эпизодах. Следователи решают вопрос о новых делах и мере пресечения для фигурантов.