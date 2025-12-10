Ричмонд
Стало известно, что силовики вышли на крупную ОПГ в российском городе

Сотрудники силовых структур — ФСБ и МВД — в Челябинске провели серию обысков у предполагаемых участников крупной криминальной группировки, связанной, по версии следствия, с Денисом Дубровских.

Сотрудники силовых структур — ФСБ и МВД — в Челябинске провели серию обысков у предполагаемых участников крупной криминальной группировки, связанной, по версии следствия, с Денисом Дубровских. Мероприятия стали продолжением расследования о вымогательстве в особо крупном размере.

Следствие утверждает: в деле фигурирует Артак Варосян, арестованный ранее. С начала 2000-х он, по данным оперативников, удерживал контроль над одной из влиятельных группировок Челябинска, занимавшейся вымогательствами, рейдерскими атаками, оборотом драгоценных металлов и сопутствующими преступлениями. На него же замыкается и нынешняя ветка расследования.

Обыски прошли по местам проживания и работы более чем 10 человек. Все они рассматриваются как участники структуры под руководством Дубровских, которого следствие считает приближенным к Варосяну. В ходе мероприятий обнаружены запрещенные и изъятые из свободного оборота предметы. Проверяется их происхождение и роль в уголовных эпизодах. Следователи решают вопрос о новых делах и мере пресечения для фигурантов.

Отрабатываются связи задержанных в органах власти и среди сотрудников силовых структур региона. Эта часть расследования может расширить рамки дела.

Накануне стало известно, что ФСБ и МВД усилили работу по декриминализации обстановки в Челябинской области. Силовики провели очередные мероприятия по адресам участников межэтнической группы «Артаковские», организатором которой, по версии следствия, также считается Варосян.

