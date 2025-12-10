В центре Ростова произошел пожар в закрытом кафе

Площадь возгорания составила девять квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Гуково мужчина попал в реанимацию после того, как пострадал во время пожара в своем доме. Предварительно, огонь разгорелся на кухне. Хозяин пытался справиться с пламенем, но не смог. Прибывшие пожарные вывели его из полыхающего дома и передали медикам.