В центре Ростова произошел пожар в закрытом кафе

В Ростове-на-Дону вечером, 9 декабря, в центре города случилось возгорание. Пожар произошел в неработающем кафе, расположенном на пересечении Ворошиловского и Седова.
На пульт оперативного дежурного информация поступила в половине одиннадцатого вечера.
— В 22:49 пожар ликвидировали, — рассказали в региональном МЧС.
Площадь возгорания составила девять квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Гуково мужчина попал в реанимацию после того, как пострадал во время пожара в своем доме. Предварительно, огонь разгорелся на кухне. Хозяин пытался справиться с пламенем, но не смог. Прибывшие пожарные вывели его из полыхающего дома и передали медикам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
«Его зовут Руслан»: Мать бросила полуторогодовалого малыша в подъезде дома и оставила записку.
«Ты — не одна, справимся»: Ростовчанка забрала к себе соседского ребенка после того, как его родная мать сбежала.
В Ростове из-за пожара эвакуировали жителей высотки, есть пострадавший.
За сутки в Ростовской области ликвидировали семь пожаров.