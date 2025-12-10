Ричмонд
В центре Ростова произошел пожар в закрытом кафе

В Ростове на Ворошиловском вспыхнуло заведение общепита.

В Ростове-на-Дону вечером, 9 декабря, в центре города случилось возгорание. Пожар произошел в неработающем кафе, расположенном на пересечении Ворошиловского и Седова.

На пульт оперативного дежурного информация поступила в половине одиннадцатого вечера.

— В 22:49 пожар ликвидировали, — рассказали в региональном МЧС.

Площадь возгорания составила девять квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Гуково мужчина попал в реанимацию после того, как пострадал во время пожара в своем доме. Предварительно, огонь разгорелся на кухне. Хозяин пытался справиться с пламенем, но не смог. Прибывшие пожарные вывели его из полыхающего дома и передали медикам.

