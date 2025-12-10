Военные курортной страны, где отдыхают россияне, начали военную операцию

Тайланд задействовал силы на море и в воздухе.
Военно-морские силы Таиланда начали проводить крупномасштабную операцию под названием «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага»), задействовав морские и авиационные подразделения на фоне обострения противостояния с Камбоджей. Это следует в заявлении штаба Пограничных сил обороны Таиланда.
«Королевский военно-морской флот Таиланда начал масштабную операцию под названием “Трат Прап Порапак”, мобилизовав силы во всех сферах — на море, в воздухе и на суше — для защиты суверенитета Таиланда вдоль участка Чантабури-Трат на тайско-камбоджийской границе», — указано в материале газеты The Nation. Отмечается, что весь экипаж приведен в состояние боевой готовности.
На границе Камбоджи и Таиланда сохраняется напряженность. 8 декабря военные силы Камбоджи применили оружие. Это произошло в районе Чонг Ан Ма. В ответ таиландские войска применили оружие, согласно правилам ведения боевых действий. Оперативная информация указывает, что огневые стычки произошли в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск). Об этом сообщало издание «Ридус».