Военные курортной страны, где отдыхают россияне, начали военную операцию

«Королевский военно-морской флот Таиланда начал масштабную операцию под названием “Трат Прап Порапак”, мобилизовав силы во всех сферах — на море, в воздухе и на суше — для защиты суверенитета Таиланда вдоль участка Чантабури-Трат на тайско-камбоджийской границе», — указано в материале газеты The Nation. Отмечается, что весь экипаж приведен в состояние боевой готовности.