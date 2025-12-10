Прокуратура начала проверку после пожара на рынке Владивостока

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в одном из торговых павильонов на улице Добровольского во Владивостоке. Это произошло днем.
В рамках доследственной проверки надзорные органы дадут правовую оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Также специалисты изучат, соблюдались ли правила техники безопасности и охраны труда на объекте.
Отдельное внимание будет уделено вопросу законности размещения самого торгового павильона. Прокуратура проанализирует, были ли соблюдены все необходимые разрешительные процедуры.
Ход и результаты проверки поставлены на особый контроль.