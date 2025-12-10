Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после пожара на рынке Владивостока

Надзорное ведомство оценит соблюдение норм пожарной безопасности и законность размещения торговых объектов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в одном из торговых павильонов на улице Добровольского во Владивостоке. Это произошло днем.

В рамках доследственной проверки надзорные органы дадут правовую оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Также специалисты изучат, соблюдались ли правила техники безопасности и охраны труда на объекте.

Отдельное внимание будет уделено вопросу законности размещения самого торгового павильона. Прокуратура проанализирует, были ли соблюдены все необходимые разрешительные процедуры.

Ход и результаты проверки поставлены на особый контроль.