Подозреваемого в развращении школьниц педагога задержали в российском городе

В Воронеже задержан учитель физкультуры, которого следствие подозревает в сексуальных действиях в отношении нескольких школьниц. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.
По данным регионального управления Следственного комитета, в областном центре взят под стражу местный житель, которого считают причастным к противоправным действиям в отношении несовершеннолетних. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия, решается вопрос о мере пресечения.
Следователи вменяют задержанному четыре эпизода преступлений. Два из них проходят по части первой статьи 134 Уголовного кодекса — половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Еще два эпизода квалифицированы по части первой статьи 135 — развратные действия.
По информации руководителя движения «Сдай педофила» Анны Левченко, речь идет о преподавателе физкультуры школы № 104. Фигурантом дела стал учитель, который, по версии общественников и следствия, вступил в интимную связь с 15-летней учащейся. Девочка подтвердила факт сексуальных контактов. Сам педагог отрицать отношения не стал.
Левченко утверждает, что во время нахождения в здании Следственного комитета задержанный мужчина позволил себе еще один эпизод, который добавил мрачности истории: он якобы сделал подростку предложение выйти за него замуж. Общественники также сообщают, что сигнал о возможных преступлениях поступил не только от этой школьницы. В движение обратились другие ученики той же школы, в том числе мальчики. По их словам, педагог уже успел затронуть не менее 5 детей. Эти данные теперь проверяет следствие.
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего, круг возможных эпизодов и пострадавших. Решение суда о мере пресечения для учителя ожидается в ближайшее время.
Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.