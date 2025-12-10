Подозреваемого в развращении школьниц педагога задержали в российском городе

Левченко утверждает, что во время нахождения в здании Следственного комитета задержанный мужчина позволил себе еще один эпизод, который добавил мрачности истории: он якобы сделал подростку предложение выйти за него замуж. Общественники также сообщают, что сигнал о возможных преступлениях поступил не только от этой школьницы. В движение обратились другие ученики той же школы, в том числе мальчики. По их словам, педагог уже успел затронуть не менее 5 детей. Эти данные теперь проверяет следствие.