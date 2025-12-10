В Омске поймали мошенника, который пытался украсть деньги у пенсионера

В августе этого года пожилой омич стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его снять 775 тысяч рублей с банковского счета для передачи преступникам. Однако банковский работник заметил странное поведение пенсионера и попытался его остановить. Не сумев убедить клиента, она обратилась в полицию.