В Омске поймали мошенника, который пытался украсть деньги у пенсионера

Суд определил, что он был одним из членов преступной группировки, которая похитила у омича 775 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Кировский райсуд приговорил жителя Новосибирской области к 3 годам лишения свободы за попытку хищения денежных средств у пенсионера. Он был частью преступной группы, которая занималась мошенничеством через мобильные телефоны.

В августе этого года пожилой омич стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его снять 775 тысяч рублей с банковского счета для передачи преступникам. Однако банковский работник заметил странное поведение пенсионера и попытался его остановить. Не сумев убедить клиента, она обратилась в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в момент попытки забрать деньги у пенсионера.

Суд учёл мнение обвинителя и вынес приговор: 3 года в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего и обязал обвиняемого выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Обвиняемый был взят под стражу сразу после оглашения приговора.