«Конфискованы четыре автомобиля». Таможня раскрыла схему незаконного ввоза машин из Литвы

Литовец с пособниками из Литвы и Беларуси попытался без растаможки ввезти в Беларусь четыре автомобиля, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Незаконную схему ввоза авто на территорию ЕАЭС попытался провернуть 53-летний литовец с пособниками из Литвы и Беларуси. Таможенники пресекли незаконный ввоз из Литвы четырех легковых машин.
Было установлено, что граждане Литвы ввозили на территорию ЕАЭС авто и, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, оформляли на себя их временный ввоз.
После легковушки должны были реализовать в Беларуси и России. Для этого в машинах видоизменяли идентификационные номера кузовов, использовали поддельные номера и свидетельства о регистрации.
Всего через погранпункты в Беларуси «Бенякони» и «Каменный Лог» ввезли по такой схеме четыре автомобиля: «Опель» 2006 года выпуска, «Вольво» 2002 года выпуска и два «Мерседес-Бенц» 2001 и 2000 годов выпуска.
Общая стоимость ввезенного транспорта составила около 80 тысяч белорусских рублей в эквиваленте, а сумма подлежащих уплате таможенных платежей — более 135 тысяч рублей.
Расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантам грозит до трех лет заключения.