В Афганистане задержали четырех мужчин за косплей сериала «Острые козырьки»

Поводом для ареста стало видео, на котором мужчины прогуливаются по улице в стилизованных под сериал чёрных костюмах, пальто, кепках и перчатках. За неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свой интерес к классическому стилю одежды из сериала и выразив намерение в будущем продемонстрировать традиционные наряды различных этнических групп Афганистана.