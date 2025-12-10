Подозреваемого в убийстве павлодарского бизнесмена экстрадировали из России

«В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — отметили в генпрокуратуре.