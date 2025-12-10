Подозреваемого в убийстве павлодарского бизнесмена экстрадировали из России

«Сотрудниками генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя», — говорится в сообщении.
21 февраля мужчина уехал на работу и перестал выходить на связь, после чего его объявили без вести пропавшим.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — отметили в генпрокуратуре.
По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый укрыл тело погибшего и его автомобиль в своем гараже, после чего выехал за пределы Казахстана.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.
Напомним, 23 февраля стало известно, что пропавший ранее бизнесмен из Павлодара оказался убит. 27 марта КазТАГ сообщал, что в Красноярском крае России подозреваемый в убийстве задержан.