Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в убийстве павлодарского бизнесмена экстрадировали из России

Павлодар. 10 декабря. КазТАГ — В Казахстан экстрадирован из России мужчина, которого подозревают в убийстве павлодарского предпринимателя, сообщает пресс-служба генеральной прок…

Источник: Reuters

«Сотрудниками генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя», — говорится в сообщении.

21 февраля мужчина уехал на работу и перестал выходить на связь, после чего его объявили без вести пропавшим.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — отметили в генпрокуратуре.

По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый укрыл тело погибшего и его автомобиль в своем гараже, после чего выехал за пределы Казахстана.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

Напомним, 23 февраля стало известно, что пропавший ранее бизнесмен из Павлодара оказался убит. 27 марта КазТАГ сообщал, что в Красноярском крае России подозреваемый в убийстве задержан.