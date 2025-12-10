В Самарской области изъяли пять земельных участков на берегу Волги

В Тольятти сотрудники прокуратуры провели проверку законности покупки земли. Пять земельных участков имели нарушения, сообщают в надзорном ведомстве.
— Участки расположены на береговой полосе Волги и являются территориями общего пользования. Такие объекты могут быть только в собственности государства. В районные суды направили пять исковых заявлений о признании права собственности отсутствующим, — отметили в сообщении.
Центральный районный суд Тольятти удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью более 600 квадратных метров и стоимостью более 2,5 млн рублей перешел в собственность государства. Рассмотрение еще четырех исков продолжается.