В Самарской области изъяли пять земельных участков на берегу Волги

В Тольятти проверили законность покупки земли.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти сотрудники прокуратуры провели проверку законности покупки земли. Пять земельных участков имели нарушения, сообщают в надзорном ведомстве.

— Участки расположены на береговой полосе Волги и являются территориями общего пользования. Такие объекты могут быть только в собственности государства. В районные суды направили пять исковых заявлений о признании права собственности отсутствующим, — отметили в сообщении.

Центральный районный суд Тольятти удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью более 600 квадратных метров и стоимостью более 2,5 млн рублей перешел в собственность государства. Рассмотрение еще четырех исков продолжается.