В крупном пожаре на юге Китая восемь человек погибли и четверо пострадали

В жилом доме города Шаньтоу (Китай) вспыхнул крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек.
Уточняется, что еще четверо получили травмы различной степени. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, огонь охватил около 150 квадратных метров.
Спасатели продолжают разбор завалов и установление причин возгорания. Местные власти контролируют работы по ликвидации последствий и собирают информацию о состоянии пострадавших.
Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.