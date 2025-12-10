Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу Долиной провели политологическую экспертизу

В ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной была проведена судебная политологическая экспертиза. Соответствующие данные содержатся в материалах дела.

В ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной была проведена судебная политологическая экспертиза. Соответствующие данные содержатся в материалах дела.

— На основании постановления в рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза, — цитирует материалы ТАСС.

Уточняется, что политологическую экспертизу проводят для того, чтобы выявить нарушения законодательства в политической сфере, а также для подтверждения или опровержения фактов, связанных с политической деятельностью.

Также стало известно, что артистка прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников.

Лариса Долина рассказала, что на протяжении трех месяцев думала, что выполняет указания Федеральной службы безопасности. По ее словам, она стала жертвой мошенников с Украины. Позже стало известно, что певица получила миллион рублей авансом при продаже квартиры.

Дело о мошенничестве с квартирой Долиной дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».