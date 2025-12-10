В Гонконге завершили идентификацию большинства жертв смертельного пожара

Чоу также отметил, что общее число жертв трагедии достигло 160 человек, что на одного больше, чем сообщалось ранее, после обнаружения останков, принадлежавших двум разным людям. Полиция уточнила, что местонахождение большинства пропавших без вести установлено, однако шесть человек все ещё числятся пропавшими. В больницах остаются 24 человека, пострадавших при пожаре, их состояние оценивается как стабильное.