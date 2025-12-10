Ричмонд
В Челябинске за кражу 216 фирменных подстаканников будут судить кладовщицу РЖД

Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тыс. рублей.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске за кражу 216 фирменных подстаканников будут судить кладовщицу пассажирского вагонного депо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурантка — 56-летняя горожанка. С июня 2024 года до начала 2025-го она спрятала на складе партию вверенных ей товаров, дождалась удобного момента и в один из дней вывезла подстаканники на такси к себе домой.

По месту жительства женщины полицейские изъяли 206 подстаканников с фирменным логотипом РЖД. Еще 10 она успела продать знакомому.

Челябинку обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 160 УК РФ. Вину она признала и уже возместила ущерб. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящий момент уголовное дело направлено в суд Советского района для рассмотрения по существу», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.