В Ялте врач напала на пациента-инвалида: о случившемся доложат Бастрыкину

Как сообщалось ранее, в сети появилось видеообращение женщины. Она рассказала, что ее 23-летний сын-инвалид лежит в одной из ялтинских больниц. В ноябре женщина в очередной раз посетила молодого человека. Мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине. Администрация медучреждения об этом умолчала. Крымские следователи начали проводить проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».