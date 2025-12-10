Ричмонд
В Ялте врач напала на пациента-инвалида: о случившемся доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат о нападении врача на пациента-инвалида в больнице в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования пациента в больнице в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видеообращение женщины. Она рассказала, что ее 23-летний сын-инвалид лежит в одной из ялтинских больниц. В ноябре женщина в очередной раз посетила молодого человека. Мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине. Администрация медучреждения об этом умолчала. Крымские следователи начали проводить проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Позднее в СК рассказали, что врач применила к пациенту физическую силу. В результате пострадавший упал и получил травму. К ответственности никого не привлекли. Бастрыкину доложат о промежуточных результатах проверки и принятом решении.