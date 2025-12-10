Свердловчанин отсудил детей у матери, истязавшей их

Ранее мы писали, что мужчина обратился к юристу, чтобы через суд добиться права на проживание детей с отцом. По его словам, бывшая супруга не живет постоянно в одном месте, меняет мужчин и злоупотребляет алкоголем, в квартире царит беспорядок, устранять который детям приходилось самостоятельно. Дети не выдержали и сбежали к отцу. В ходе беседы с отцом Сергей Барсуков выяснил, что женщина также применяла к детям физическую силу.