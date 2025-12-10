Свердловчанин отсудил детей у матери, истязавшей их

Житель Каменска-Уральского добился через суд, чтобы двое его детей остались жить с ним. По словам юриста Сергея Барсукова, представляющего интересы заявителя, мать систематически избивала дочь, а сына пыталась задушить на глазах у бывшего сожителя.
«Красногорский районный суд Каменска-Уральского полностью удовлетворил наши исковые требования, оставив проживать детей с отцом, а также взыскал с нерадивой мамаши алименты на содержание детей и ранее выплаченные отцом алименты, которые она получала, когда дети уже проживали с отцом. Скажу честно: справедливость восторжествовала», — написал Барсуков в своих соцсетях.
Три адвоката, представляющие интересы бывшей супруги заявителя, не смогли представить ни одного доказательства в поддержку своей доверительницы. Вместо этого они лишь очерняли клиента Барсукова, рассказывает юрист. Он добавил, что следственный отдел СУ СКР по Свердловской области в Каменске-Уральском проводит доследственную проверку по заявлению мужчины в отношении бывшей супруги на предмет истязания несовершеннолетних.
Ранее мы писали, что мужчина обратился к юристу, чтобы через суд добиться права на проживание детей с отцом. По его словам, бывшая супруга не живет постоянно в одном месте, меняет мужчин и злоупотребляет алкоголем, в квартире царит беспорядок, устранять который детям приходилось самостоятельно. Дети не выдержали и сбежали к отцу. В ходе беседы с отцом Сергей Барсуков выяснил, что женщина также применяла к детям физическую силу.