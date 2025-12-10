Собянин: Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится проверка территории и оцениваются возможные повреждения, говорится в блоге главы города в МАХ.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе отразили атаку беспилотников ВСУ. Так, два дрона были перехвачены в воздушном пространстве Чечни, а еще один — над территорией соседней республики.
6 декабря появилась информация, что беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания был виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый».