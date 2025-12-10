ПВО Минобороны сбило беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы ПВО Минобороны России уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, аппарат был сбит на подлёте к столичному региону. На земле нашли фрагменты уничтоженного дрона. Специалисты экстренных служб обследуют территорию и уточняют последствия инцидента.
Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило ранее Минобороны. По данным ведомства, 16 аппаратов сбили в Брянской области, два — в Калужской. Ещё один дрон ликвидировали в Белгородской области и один — в Московском регионе.