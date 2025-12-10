Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Минобороны сбило беспилотник, летевший в сторону Москвы

ПВО Минобороны сбило беспилотник на подлёте к Москве, место падения обломков проверяют экстренные службы.

Силы ПВО Минобороны России уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, аппарат был сбит на подлёте к столичному региону. На земле нашли фрагменты уничтоженного дрона. Специалисты экстренных служб обследуют территорию и уточняют последствия инцидента.

Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило ранее Минобороны. По данным ведомства, 16 аппаратов сбили в Брянской области, два — в Калужской. Ещё один дрон ликвидировали в Белгородской области и один — в Московском регионе.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше