ПВО Минобороны сбило беспилотник, летевший в сторону Москвы

Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило ранее Минобороны. По данным ведомства, 16 аппаратов сбили в Брянской области, два — в Калужской. Ещё один дрон ликвидировали в Белгородской области и один — в Московском регионе.