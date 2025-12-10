Ричмонд
При пожаре в Воронеже пострадала 70-летняя женщина

Огонь охватил трехкомнатную квартиру в многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел на проспекте Патриотов, 30. Около шести вечера 9 декабря загорелась трехкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома. В результате пострадала 70-летняя женщина, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать троих людей с использованием масок.

Десять человек с тремя единицами спецтехники справились с пламенем менее чем за двадцать минут — к 18:20. Огонь повредил домашние вещи и мебель.

Ранее трагедия произошла в селе Мосоловка Аннинского района. Там 7 декабря загорелся частный дом и погибла 88-летняя женщина. Ее тело обнаружили спасатели на месте полностью уничтоженного огнем жилья.