При пожаре в Воронеже пострадала 70-летняя женщина

Пожар произошел на проспекте Патриотов, 30. Около шести вечера 9 декабря загорелась трехкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома. В результате пострадала 70-летняя женщина, ее экстренно госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать троих людей с использованием масок.
Десять человек с тремя единицами спецтехники справились с пламенем менее чем за двадцать минут — к 18:20. Огонь повредил домашние вещи и мебель.
Ранее трагедия произошла в селе Мосоловка Аннинского района. Там 7 декабря загорелся частный дом и погибла 88-летняя женщина. Ее тело обнаружили спасатели на месте полностью уничтоженного огнем жилья.