В Иркутске разыскивают 13-летнего подростка, пропавшего после школы

В Иркутске разыскивают 13-летнего подростка, пропавшего после школы. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК "Город"

В Иркутске правоохранительные органы и волонтёры ведут поиски 13-летнего Максима Поседко. Подросток ушёл из школы № 47 в микрорайоне Солнечный и до сих пор не вернулся домой.

О пропаже ребёнка сегодня в дежурную часть отдела полиции № 3 заявил его отец. Максим перестал выходить на связь после окончания занятий.

Приметы подростка:

Возраст: 13 лет (на вид 13−14).

Внешность: рост около 175 см, крепкого телосложения, короткие тёмные волосы, голубые глаза.

Одежда: школьный синий костюм, белая рубашка, голубой галстук, чёрно-серый пуховик, чёрная вязаная шапка, чёрные ботинки.

Любую известную информацию о местонахождении Максима Поседко просьба незамедлительно сообщить:

В полицию по телефонам: 8 (3952) 42−04−51, 8 (924) 608−88−92.

По короткому номеру с мобильного: 102.

Волонтёрам поискового отряда: 8−993−944−28−04, 8−914−007−02−73.