В Иркутске разыскивают 13-летнего подростка, пропавшего после школы

В Иркутске правоохранительные органы и волонтёры ведут поиски 13-летнего Максима Поседко. Подросток ушёл из школы № 47 в микрорайоне Солнечный и до сих пор не вернулся домой.
О пропаже ребёнка сегодня в дежурную часть отдела полиции № 3 заявил его отец. Максим перестал выходить на связь после окончания занятий.
Приметы подростка:
Возраст: 13 лет (на вид 13−14).
Внешность: рост около 175 см, крепкого телосложения, короткие тёмные волосы, голубые глаза.
Одежда: школьный синий костюм, белая рубашка, голубой галстук, чёрно-серый пуховик, чёрная вязаная шапка, чёрные ботинки.
Любую известную информацию о местонахождении Максима Поседко просьба незамедлительно сообщить:
В полицию по телефонам:
По короткому номеру с мобильного: 102.
Волонтёрам поискового отряда: 8−993−944−28−04, 8−914−007−02−73.