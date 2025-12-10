Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе эвакуатор врезался в попавшие в ДТП машины

В аварию попали 4 автомобиля.

Источник: ГАИ Уфы / телеграм

По данным ГАИ Уфы, накануне днем 50-летний водитель грузовой машины «Газон Некст» (эвакуатор) ехал по северному обходу (Затонское шоссе) в сторону города. После Михайловского поворота, не увидев выставленный аварийный знак после ДТП с участием машин «Лада Ларгус» и «Рено Меган», он допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара отечественный автомобиль по инерции допустил столкновение со стоящей «Тойотой Камри».

‎В ДТП пассажир «Лады Ларгуса» и водитель «Газон Некст» были госпитализированы.

‎‎По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее жителю Башкирии вынесли приговор за нетрезвую езду на мотовелосипеде.