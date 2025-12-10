В Уфе эвакуатор врезался в попавшие в ДТП машины

По данным ГАИ Уфы, накануне днем 50-летний водитель грузовой машины «Газон Некст» (эвакуатор) ехал по северному обходу (Затонское шоссе) в сторону города. После Михайловского поворота, не увидев выставленный аварийный знак после ДТП с участием машин «Лада Ларгус» и «Рено Меган», он допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара отечественный автомобиль по инерции допустил столкновение со стоящей «Тойотой Камри».