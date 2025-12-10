Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАХ.
Ранее стало известно о другом сбитом беспилотнике, который направлялся на Москву.
Вечером 9 декабря также была пресечена атака беспилотников на столицу. С 17:00 по московскому времени появлялась информация о сбитых БПЛА.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, два вражеских беспилотника перехватили в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.