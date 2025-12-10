Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАХ.

Ранее стало известно о другом сбитом беспилотнике, который направлялся на Москву.

Вечером 9 декабря также была пресечена атака беспилотников на столицу. С 17:00 по московскому времени появлялась информация о сбитых БПЛА.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, два вражеских беспилотника перехватили в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше