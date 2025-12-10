Ричмонд
Ещё один БПЛА сбит на подлёте к столице

На подлёте к Москве уничтожен ещё один вражеский беспилотник, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — доложил градоначальник.

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

