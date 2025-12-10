Ещё один БПЛА сбит на подлёте к столице

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — доложил градоначальник.
До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала.
