ВСУ атакуют Москву беспилотниками: онлайн-трансляция

Средствами противовоздушной обороны было уничтожено несколько беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На территории падения его обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Над Москвой был сбит беспилотник ВСУ, сообщил Собянин.

10:49 Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, написал Собянин в своем telegram-канале.

10:30 ПВО Минобороны сбили третий БПЛА, летевший на Москву. На месте падения работают экстренные службы, заявил мэр города.

10:26 Еще один дрон был уничтожен примерно через 10 минут. Об этом также написал Собянин.

10:23 В 8:02 по мск Собянин сообщил о первом сбитом БПЛА. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

