Хабаровчанин угнал два автомобиля на 1,3 млн рублей

Первый автомобиль он украл в июне, обманув его владельца после ДТП, в котором разбил его транспортное средство. Он сообщил, что работает в автосервисе и сам отремонтирует машину. Владелец приехал по адресу и передал автомобиль, но к автосервису задержанный не имел никакого отношения и продал автомобиль стоимостью 950 тысяч рублей на авторазборку.