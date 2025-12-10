Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин угнал два автомобиля на 1,3 млн рублей

Первому потерпевшему он представился сотрудником автосервиса.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские за кражи двух автомобилей стоимостью 1,3 млн рублей задержали 24-летнего жителя Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первый автомобиль он украл в июне, обманув его владельца после ДТП, в котором разбил его транспортное средство. Он сообщил, что работает в автосервисе и сам отремонтирует машину. Владелец приехал по адресу и передал автомобиль, но к автосервису задержанный не имел никакого отношения и продал автомобиль стоимостью 950 тысяч рублей на авторазборку.

Затем в ночное время в ноябре он проник с помощью инструментов в салон автомобиля, припаркованного в Индустриальном районе, вскрыл замок зажигания, завел и уехал. Владелица машины обратилась в полицию, ущерб она оценила в 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого и нашли похищенный автомобиль недалеко от его дома в Хабаровском районе. Сейчас он находится на спецстоянке, в дальнейшем будет возвращен владелице.

По словам задержанного, судимого за угон и кражи, эту машину он тоже планировал продать на запчасти.

— Возбуждены уголовные дела о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее 17-летняя пассажирка угнала такси в Хабаровске.