Хабаровчанин угнал два автомобиля на 1,3 млн рублей

В Хабаровске полицейские за кражи двух автомобилей стоимостью 1,3 млн рублей задержали 24-летнего жителя Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый автомобиль он украл в июне, обманув его владельца после ДТП, в котором разбил его транспортное средство. Он сообщил, что работает в автосервисе и сам отремонтирует машину. Владелец приехал по адресу и передал автомобиль, но к автосервису задержанный не имел никакого отношения и продал автомобиль стоимостью 950 тысяч рублей на авторазборку.
Затем в ночное время в ноябре он проник с помощью инструментов в салон автомобиля, припаркованного в Индустриальном районе, вскрыл замок зажигания, завел и уехал. Владелица машины обратилась в полицию, ущерб она оценила в 400 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого и нашли похищенный автомобиль недалеко от его дома в Хабаровском районе. Сейчас он находится на спецстоянке, в дальнейшем будет возвращен владелице.
По словам задержанного, судимого за угон и кражи, эту машину он тоже планировал продать на запчасти.
— Возбуждены уголовные дела о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
