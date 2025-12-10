Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в МАХ.
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.
9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе отразили атаку беспилотников ВСУ. Так, два дрона были перехвачены в воздушном пространстве Чечни, а еще один — над территорией соседней республики.