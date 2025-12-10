Британской порномодели грозит уголовное дело за съёмку запрещённого контента

Вместе с Блю были задержаны 18 мужчин, включая 15 туристов из Австралии в возрасте от 19 до 40 лет. Большинство отпустили в тот же день, однако паспорта у всех изъяли, а самой Блю разрешили вернуться в отель только на следующие сутки. Официальных обвинений никому пока не предъявлено. В полиции отмечают, что значительная часть задержанных сможет в ближайшее время покинуть страну. Допросы двух граждан Великобритании и одного австралийца назначены на 9 и 10 декабря.