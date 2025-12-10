Британской порномодели грозит уголовное дело за съёмку запрещённого контента

В Индонезии началась проверка после задержания на Бали британской порномодели, известной под псевдонимом Бонни Блю. Местная полиция подозревает группу туристов в попытке производить запрещённые материалы, за что в стране предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
По данным Daily Mail, 5 декабря полиция остановила микроавтобус, на котором передвигалась модель. Машина оказалась перекрашенной из белого в голубой, что не совпадало с регистрационными документами. После проверки всех пассажиров доставили в участок. В помещении, которое группа арендовала, правоохранители усмотрели возможные признаки подготовки к съёмке материалов для взрослых.
Вместе с Блю были задержаны 18 мужчин, включая 15 туристов из Австралии в возрасте от 19 до 40 лет. Большинство отпустили в тот же день, однако паспорта у всех изъяли, а самой Блю разрешили вернуться в отель только на следующие сутки. Официальных обвинений никому пока не предъявлено. В полиции отмечают, что значительная часть задержанных сможет в ближайшее время покинуть страну. Допросы двух граждан Великобритании и одного австралийца назначены на 9 и 10 декабря.
Индонезийское законодательство прямо запрещает производство порнографии. За нарушение предусмотрен штраф до 6 млрд рупий — около 27,6 млн рублей — и лишение свободы на срок до 15 лет. Проверка продолжается, и полиция изучает обстоятельства аренды помещения и действий фигурантов перед задержанием.
