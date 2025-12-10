В Ростовской области 9 декабря произошли пять пожаров

В Ростовской области минувшие сутки для спасателей не были самыми спокойными. Как сообщили в региональном МЧС, во вторник, 9 декабря, специалисты боролись с пятью пожарами техногенного характера. Также спасатели устраняли последствия шести аварий.
— На ЧП выезжали 68 человек, в работе были задействованы 17 единиц техники, — сказали в МЧС по Ростовской области.
Также в ведомстве добавили, что в среду, 10 декабря, на Дону облачно с прояснениями. Ночью местами и днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.