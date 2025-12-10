Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 9 декабря произошли пять пожаров

В Ростовской области спасатели 9 декабря выезжали на пять пожаров и 6 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки для спасателей не были самыми спокойными. Как сообщили в региональном МЧС, во вторник, 9 декабря, специалисты боролись с пятью пожарами техногенного характера. Также спасатели устраняли последствия шести аварий.

— На ЧП выезжали 68 человек, в работе были задействованы 17 единиц техники, — сказали в МЧС по Ростовской области.

Также в ведомстве добавили, что в среду, 10 декабря, на Дону облачно с прояснениями. Ночью местами и днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.