Третий за утро беспилотник ликвидирован у Москвы

Третий за утро БПЛА сбит у Москвы. Вражеский объект ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался градоначальник.

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё один дрон.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

