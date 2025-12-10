Ряд троллейбусов остановились на маршрутах в Минске в час-пик из-за ДТП

В Минске утром 10 декабря остановилось движение троллейбусов на ряде маршрутов. Подробности сообщили в «Минсктрансе».
Так, с 08.00 утра на улице Гурского в сторону улицы Янки Брыля произошла остановка движения троллейбусов № 8, 31, 39, 47 и 53. Причиной остановки стала авария.
— Из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на ряде маршрутов, — прокомментировали в «Минсктрансе».
При этом уточнялось, что троллейбус № 47 пустили по проспекту Газеты Правды, улице Голубева, проспекту Дзержинского и проспекту Жукова. Также на улицу Алибегова перенаправили троллейбус № 53.
Троллейбусный маршрута № 39 также направлен по улице Алибегова, проспекту Газеты Звезда. А троллейбус № 31 поехал по улице Пономаренко и Харьковской с разворотом через филиал «Транспортный парк № 4».
Затем в «Минсктрансе» сообщили, что к 08.30 движение транспорта возобновилось.
Также таможня раскрыла схему незаконного ввоза машин из Литвы: «Конфискованы четыре автомобиля».
Тем временем популярная сеть магазинов товаров для детей продается в Беларуси.