Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 10 декабря 2025

С опозданием прибудут в Шереметьево самолеты из Ташкента (прилет в 10:31 вместо 06:10), из Новосибирска (прилет в 10:09 вместо 06:50), из Бишкека (прилет в 14:57 вместо 07:45), из Омска (прилет в 09:57 вместо 07:50), из Тюмени (прилет в 08:23 вместо 08:00), из Ханты-Мансийска (прилет в 08:29 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 11:43 вместо 08:30), из Екатеринбурга (прилет в 09:56 вместо 09:20), из Красноярска (прилет в 11:19 вместо 09:20), из Нового Уренгоя (прилет в 10:17 вместо 09:25).