Челябинка заплатила за «хорошее место» для сына в армии и стала жертвой мошенника

Мошенник обобрал челябинку, обещая помочь ее сыну в армии.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области поймали мошенника, обманувшего медсестру.

48-летний житель Южноуральска в мессенджере познакомился с сотрудницей челябинской больницы. Он пообещал женщине помочь устроить судьбу сына — определить молодого человека в армии на «хорошее место». Разумеется, «помощь» была не безвозмездной.

Медсестра несколько месяцев переводила обманщику деньги, взяла кредит. Аферист в итоге заполучил 265 тыс. рублей.

Потом мать все же поняла, что ее обвели вокруг пальца. После обращения женщины обманщика разыскали и задержали.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.