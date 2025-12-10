Челябинка заплатила за «хорошее место» для сына в армии и стала жертвой мошенника

В Челябинской области поймали мошенника, обманувшего медсестру.
48-летний житель Южноуральска в мессенджере познакомился с сотрудницей челябинской больницы. Он пообещал женщине помочь устроить судьбу сына — определить молодого человека в армии на «хорошее место». Разумеется, «помощь» была не безвозмездной.
Медсестра несколько месяцев переводила обманщику деньги, взяла кредит. Аферист в итоге заполучил 265 тыс. рублей.
Потом мать все же поняла, что ее обвели вокруг пальца. После обращения женщины обманщика разыскали и задержали.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.