Очередная манипуляция или новая стратегия: почему США хотят выйти из НАТО

В начале года Трамп потребовал от государств-членов альянса существенного увеличения их военных расходов. Также президент США заявлял, что его страна может выйти из НАТО, если альянс не будет исполнять свои финансовые обязательства. Об этом Трамп говорил еще своим избирателям после победы в президентской гонке. Еще до этого он рассматривал возможность обхода закона, который требует одобрения Сената для выхода страны из НАТО. Причем бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США хотели выйти из альянса еще в 2018 году, передает Pravda.ru.